Дьяков — о геях: я рос в нормальной семье и не хотел бы с такими общаться

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Виталий Дьяков рассказал об отношении к сексуальным меньшинствам.

«Моя позиция никогда не изменится. Может, это воспитание – я рос в полноценной, нормальной семье. Может, со временем пришло. Смотришь на западных звезд – мальчика одевают под девочку. Дети Анджелины Джоли, Меган Фокс, куча историй. У них в школах преподают, что геи и лесбиянки – это нормально. Понятно, не все геи наряжаются девочками или наряжают так детей, но всё равно не хотел бы с такими общаться», — сказал Дьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

31-летний Дьяков некоторое время назад покинул «Спартак-2», за который выступал последние полгода, и теперь является свободным агентом.