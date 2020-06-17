Дьяков: на Украине хотели Зеленского, а теперь уже не так сильно его хотят

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Виталий Дьяков выразил мнение, что в России нет альтернативы действующему президенту Владимиру Путину, а также сравнил страну с Украиной, где в 2019 году главой государства стал актёр Владимир Зеленский.

«Да, предполагается два срока, а тут уже сбились со счёта. Но раз народ выбирает Путина, значит, хочет видеть его у власти. Сейчас есть возможность проголосовать против – пожалуйста. Хотя потом скажут, что выборы фальсифицированы. Не знаю, пока это лишь догадки.

Вон на Украине хотели актёра, и он пришёл. Сейчас уже не так сильно его хотят. Я же говорю, всегда будут недовольные. Не думаю, что с приходом нового президента у нас люди заживут, как в Эмиратах», — сказал Дьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.