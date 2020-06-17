Дьяков: привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тыс. могу прожить
Российский защитник Виталий Дьяков признался, что для него не является проблемой многократное понижение зарплаты.
«При солидной зарплате ты живёшь в большом доме, ездишь на хорошей машине, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил. Важно, чтобы ума хватило отложить и начать заниматься бизнесом, развивать капитал. Вон Фламини миллиардером стал. Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить», — рассказал Дьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
31-летний Дьяков за свою карьеру выступал за «Локомотив», «Сочи-04», «Губкин», «Ростов», московское «Динамо», «Томь», «Сивасспор», минское «Динамо» и «Спартак».
Виталий Дьяков: претенденты на чемпионство привозили игрокам «Ростова» мешки денег
- 17 июня 2020
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
09:00
-
05:34
-
04:52
-
04:28
-
04:15
-
03:59
-
03:01
-
02:44
-
02:22
-
02:08
-
01:47
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:47
-
00:43
-
00:30
-
00:01
- 16 июня 2020
-
23:53
-
23:52
-
23:42
-
23:33
-
23:26
-
23:25
-
23:10
-
22:52
-
22:52
-
22:31
-
22:27
-
22:19
-
22:18
Партнерский контент