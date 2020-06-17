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Дьяков: привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тыс. могу прожить

Дьяков: привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тыс. могу прожить
Футбол / РПЛ 0

Российский защитник Виталий Дьяков признался, что для него не является проблемой многократное понижение зарплаты.

«При солидной зарплате ты живёшь в большом доме, ездишь на хорошей машине, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил. Важно, чтобы ума хватило отложить и начать заниматься бизнесом, развивать капитал. Вон Фламини миллиардером стал. Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить», — рассказал Дьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

31-летний Дьяков за свою карьеру выступал за «Локомотив», «Сочи-04», «Губкин», «Ростов», московское «Динамо», «Томь», «Сивасспор», минское «Динамо» и «Спартак».

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