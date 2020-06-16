Левандовски повторил рекорд Обамеянга по голам среди легионеров Бундеслиги

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Вердер» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на 43-й минуте встречи. Этот гол стал 31-м, забитым польским форвардом в нынешнем сезоне Бундеслиги. Таким образом, Левандовски повторил рекорд по голам среди легионеров чемпионата Германии — ранее подобное удавалось экс-нападающему дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обмеянгу в сезоне-2016/2017.

«Бавария» набрала 76 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, мюнхенцы стали недосягаемыми для преследователей и досрочно завоевали титул чемпионов страны.