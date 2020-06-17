Мурад Мусаев: трём легионерам «Краснодара» придётся уйти

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что летом клуб будет вынужден расстаться с тремя иностранными игроками из-за нового лимита на легионеров, который подразумевает не более восьми иностранцев в заявке на сезон.



«У нас сейчас 11 легионеров в составе, а должно быть восемь, трём придётся уйти. Наверное, пару человек добавится. Все команды стремятся к тому, чтобы изменений было меньше. Думаю, костяк команды сохранится», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Россия 24».



В настоящее время легионерами «Краснодара» являются: Уроиш Спаич (Сербия), Александр Мартынович (Беларусь), Йон Гудни Фьолусон, Виктор Классон, Кристофер Ольссон, Маркус Берг (все — Швеция), Кристиан Рамирес (Эквадор), Кайо, Вандерсон (оба — Бразилия), Тонни де Вильена (Нидерланды), Реми Кабелла (Франция).

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