Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Леганес» в матче Примеры

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Леганес». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



В конце первого тайма, на 42-й минуте, счёт открыл нападающий «Барселоны» Ансу Фати. На 69-й минуте главный арбитр встречи Хуан Мунуэра назначил пенальти в ворота «Леганеса», который успешно реализовал форвард каталонской команды Лионель Месси.



«Барселона» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» (23) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира также входят мадридский «Реал» (59) и «Севилья» (51).



В следующем туре Примеры «Барселона» на выезде сыграет с «Севильей», а «Леганес» проведёт встречу с «Мальоркой». Оба матча пройдут 19 июня.