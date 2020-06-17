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Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Леганес» в матче Примеры

Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Леганес» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Леганес». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В конце первого тайма, на 42-й минуте, счёт открыл нападающий «Барселоны» Ансу Фати. На 69-й минуте главный арбитр встречи Хуан Мунуэра назначил пенальти в ворота «Леганеса», который успешно реализовал форвард каталонской команды Лионель Месси.

«Барселона» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» (23) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира также входят мадридский «Реал» (59) и «Севилья» (51).

В следующем туре Примеры «Барселона» на выезде сыграет с «Севильей», а «Леганес» проведёт встречу с «Мальоркой». Оба матча пройдут 19 июня.

Испания - Примера. 29-й тур
16 июня 2020, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Фати – 42'   2:0 Месси – 69' (пен)
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