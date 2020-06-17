Мурад Мусаев: если «Краснодар» финиширует в первой тройке, то это будет хорошо

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, какой результат будет успешным для его команды в нынешнем сезоне.

«Команда сильно изменилась. Перед началом сезона получили травмы Газинский и Классон. У Каборе и Перейры закончились контракты. Мы потеряли всю центральную ось — это сложно. Да, возможно мы неудачно выступили в Европе, хотя в Лиге Европы было три победы. Мы прошли «Порту», нельзя назвать это провалом. Но рассчитывали мы на большее. На Новый год ушли на втором месте в таблице, учитывая огромные трудности с составом. Я благодарен футболистам, мы выжали максимум из того, что могли.



Сейчас «Краснодар» не будет в оптимальном составе. Классона, наверное, мы уже не увидим. Ари тоже выбыл до конца сезона, у Спаича была неудачная операция, он ещё не приступил к полноценной работе.



Если по итогам сезона мы будем в тройке, то это будет хорошо. Конечно же, будем бороться за самые высокие места. Мы идём вровень с «Локомотивом», уступая только по дополнительным показателям. Можно ли сейчас на равных бороться с «Зенитом» за золото? Конечно. Со всеми можно бороться. Не вижу проблем. Уровень РПЛ достаточно ровный», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Россия 24».