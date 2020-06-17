«Порту» потерял очки в матче чемпионата Португалии. Зе Луиш не смог реализовать пенальти

Лидер чемпионата Португалии «Порту» не смог обыграть в гостевом матче «Авеш», занимающий последнее место в турнирной таблице. Встреча завершилась вничью – 0:0.
Гости могли выйти вперёд в счёте уже на 22-й минуте встречи после нарушения в штрафной площади игроками «Авеша». Однако 29-летний экс-форвард московского «Спартака» Зе Луиш не смог реализовать назначенный пенальти. В целом встреча проходила при подавляющем преимуществе игроков «Порту» — 70% на 30% по владению мячом и 24 на 5 по ударам. Однако к забитым мячам эти показатели так и не привели.
«Порту», набрав 64 очка в 27 турах, является лидером чемпионата Португалии, имея отрыв от преследователя в лице «Бенфики» в 3 очка, у которой имеется игра в запасе.
29-летний Зе Луиш в текущем сезоне за «Порту» принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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