Месси вышел на 2-е место по количеству реализованных пенальти в Ла Лиге. Лидер – Роналду

32-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, реализовав пенальти в домашней игре с «Леганесом» (2:0), вышел на второе место в истории Ла Лиги по данному показателю, сообщает Opta в «Твиттере».

На счету Месси 56 реализованных попыток пробития с 11-метровой отметки, как и у легендарного в прошлом игрока мадридского «Реала» и «Атлетико» Уго Санчеса. Лидер по данному показателю другой экс-игрок «Королевского клуба» — Криштиану Роналду, забивший 61 мяч с пенальти. При этом у португальца 262 проведённые игры в чемпионате Испании, а у аргентинца – 476.



В текущем сезоне Лионель Месси отыграл в 33 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 18 голевых передач.



«Барселона» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» (23) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира также входят мадридский «Реал» (59) и «Севилья» (51).