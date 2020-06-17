Месси вышел на 2-е место по количеству реализованных пенальти в Ла Лиге. Лидер – Роналду

32-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, реализовав пенальти в домашней игре с «Леганесом» (2:0), вышел на второе место в истории Ла Лиги по данному показателю, сообщает Opta в «Твиттере».
На счету Месси 56 реализованных попыток пробития с 11-метровой отметки, как и у легендарного в прошлом игрока мадридского «Реала» и «Атлетико» Уго Санчеса. Лидер по данному показателю другой экс-игрок «Королевского клуба» — Криштиану Роналду, забивший 61 мяч с пенальти. При этом у португальца 262 проведённые игры в чемпионате Испании, а у аргентинца – 476.
В текущем сезоне Лионель Месси отыграл в 33 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 18 голевых передач.
«Барселона» набрала 64 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» (23) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира также входят мадридский «Реал» (59) и «Севилья» (51).
- 17 июня 2020
-
03:01
-
02:44
-
02:22
-
02:08
-
01:47
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:47
-
00:43
-
00:30
-
00:01
- 16 июня 2020
-
23:53
-
23:52
-
23:42
-
23:33
-
23:26
-
23:25
-
23:10
-
22:52
-
22:52
-
22:31
-
22:27
-
22:19
-
22:18
-
22:01
-
21:45
-
21:34
-
21:30
-
21:16
-
20:48
-
20:36
-
20:35
-
20:12
-
19:57