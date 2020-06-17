19-летний игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис установил рекорд по скорости в Бундеслиге

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис установил рекорд по набранной скорости в матче 32-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (1:0), сообщает Bleacher Report в «Твиттере».
19-летнему канадцу удалось развить скорость 36,51 км/ч. Ранее самым быстрым игроком чемпионата Германии являлся марроканский защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, который разгонялся до 36,49 км/ч.
Матч с «Вердером», ставший для «Баварии» чемпионским», Дэвис так и не доиграл, получив вторую жёлтую карточку на 79-й минуте встречи.
В текущем сезоне 19-летний Альфонсо Дэвис, оцениваемый в € 45 млн, принял участие в 37 встречах за «Баварию», в которых отметился 3 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Он стал игроком мюнхенского клуба, перейдя из канадского «Ванкувера» за € 10 млн в январе 2019 года.
- 17 июня 2020
-
04:52
-
04:28
-
04:15
-
03:59
-
03:01
-
02:44
-
02:22
-
02:08
-
01:47
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:47
-
00:43
-
00:30
-
00:01
- 16 июня 2020
-
23:53
-
23:52
-
23:42
-
23:33
-
23:26
-
23:25
-
23:10
-
22:52
-
22:52
-
22:31
-
22:27
-
22:19
-
22:18
-
22:01
-
21:45
-
21:34
-
21:30
-
21:16
-
20:48