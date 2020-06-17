19-летний игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис установил рекорд по скорости в Бундеслиге

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис установил рекорд по набранной скорости в матче 32-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (1:0), сообщает Bleacher Report в «Твиттере».

19-летнему канадцу удалось развить скорость 36,51 км/ч. Ранее самым быстрым игроком чемпионата Германии являлся марроканский защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, который разгонялся до 36,49 км/ч.



Матч с «Вердером», ставший для «Баварии» чемпионским», Дэвис так и не доиграл, получив вторую жёлтую карточку на 79-й минуте встречи.



В текущем сезоне 19-летний Альфонсо Дэвис, оцениваемый в € 45 млн, принял участие в 37 встречах за «Баварию», в которых отметился 3 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Он стал игроком мюнхенского клуба, перейдя из канадского «Ванкувера» за € 10 млн в январе 2019 года.