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19-летний игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис установил рекорд по скорости в Бундеслиге

19-летний игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис установил рекорд по скорости в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис установил рекорд по набранной скорости в матче 32-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (1:0), сообщает Bleacher Report в «Твиттере».

19-летнему канадцу удалось развить скорость 36,51 км/ч. Ранее самым быстрым игроком чемпионата Германии являлся марроканский защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, который разгонялся до 36,49 км/ч.

Матч с «Вердером», ставший для «Баварии» чемпионским», Дэвис так и не доиграл, получив вторую жёлтую карточку на 79-й минуте встречи.

В текущем сезоне 19-летний Альфонсо Дэвис, оцениваемый в € 45 млн, принял участие в 37 встречах за «Баварию», в которых отметился 3 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Он стал игроком мюнхенского клуба, перейдя из канадского «Ванкувера» за € 10 млн в январе 2019 года.

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