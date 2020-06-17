Синиша Михайлович – о борьбе с лейкемией: надеюсь, худшее уже позади

Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал, что с каждым днём чувствует себя сильнее из-за трансплантации костного мозга после борьбы с лейкемией.

«Это такая маленькая вещь для донора, но представьте себе чувство, что вы спасли чью-то жизнь. Сейчас мне хорошо, я чувствую себя сильнее, чем раньше. Прошло почти семь месяцев с момента пересадки, так что, надеюсь, худшее уже позади. Потребуется год, пока я не смогу вернуться к нормальной жизни, даже если восстановление отличается от человека к человеку.



В настоящее время я могу бегать 10 км, поднимать тяжести, и были моменты, когда я уставал, поэтому важно слушать своё тело и делать только то, что кажется правильным, а не пытаться быть героем», — цитирует Михайловича Football Italia.



Михайлович возглавил «Болонью» в январе 2019 года. В прошлом сезоне болонский клуб под его руководством финишировал на 10-м месте в чемпионате Италии. В нынешнем сезоне «Болонья» занимает 10-е место в Серии А. В настоящий момент 50-летний специалист борется с лейкемией и уже прошёл три курса химиотерапии.