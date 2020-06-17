Дэвис: в «Баварии» Роберта мы зовём Леванголски

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис прокомментировал гол своего одноклубника Роберта Левандовского в ворота «Вердера» в матче 32-го тура Бундеслиги, который завершился со счётом 1:0. Благодаря победе мюнхенцы досрочно завоевали чемпионство в Германии 8-й раз подряд.



«Именно поэтому мы и зовём его Леванголски. Он топовый нападающий, один из лучших во всём мире. Он просто пришёл и забил 31 гол за сезон, это невероятно», — приводятся слова Дэвиса в «твиттере» Бундеслиги.

«Бавария» набрала 76 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, мюнхенцы стали недосягаемы для преследователей и досрочно завоевали титул чемпионов страны. Бременский «Вердер» (28) — на предпоследнем, 17-м месте.