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Дэвис: в «Баварии» Роберта мы зовём Леванголски

Дэвис: в «Баварии» Роберта мы зовём Леванголски
Футбол / Германия 0

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис прокомментировал гол своего одноклубника Роберта Левандовского в ворота «Вердера» в матче 32-го тура Бундеслиги, который завершился со счётом 1:0. Благодаря победе мюнхенцы досрочно завоевали чемпионство в Германии 8-й раз подряд.

«Именно поэтому мы и зовём его Леванголски. Он топовый нападающий, один из лучших во всём мире. Он просто пришёл и забил 31 гол за сезон, это невероятно», — приводятся слова Дэвиса в «твиттере» Бундеслиги.

«Бавария» набрала 76 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, мюнхенцы стали недосягаемы для преследователей и досрочно завоевали титул чемпионов страны. Бременский «Вердер» (28) — на предпоследнем, 17-м месте.

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, обыграв «Вердер»
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