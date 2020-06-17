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«Бавария» вновь ликует, Хабиб готовит важное заявление. Главное к утру

«Бавария» вновь ликует, Хабиб готовит важное заявление. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

«Бавария» в восьмой раз подряд завоевала титул чемпиона Германии, Мурад Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара», Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своём будущем и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, обыграв «Вердер».

2. Мурад Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара».

3. Источник: Домагой Вида продолжит карьеру в российском клубе.

4. Юлия Липницкая подтвердила, что беременна.

5. Хабиб Нурмагомедов: скоро сделаю заявление насчёт своего будущего.

6. Стало известно, почему игроки «Спартака» ехали на велосипедах при пересечении границы РФ.

7. Губернатор Нью-Йорка объявил о проведении US Open. Турнир состоится без зрителей.

8. «Тоттенхэм» вновь рассмотрит возможность подписания Артёма Дзюбы.

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