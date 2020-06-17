Сетьен: Гризманн проделал работу, достойную похвалы. Он важен для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен дал комментарий после домашнего матча 29-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (2:0).

«Очень непросто играть внутри штрафной. Когда так много людей вокруг, нужно очень хорошо постараться, чтобы найти свободное место. Антуан Гризманн проделал работу, достойную похвалы. Он забил, но его гол не засчитали. Антуан важен для «Барселоны».

Я знал, что будет трудно. В таких матчах очень сложно играть, если не удаётся забить в начале. Мы начали хорошо, но затем много теряли мяч и дали сопернику шанс. Они могли забить, но в конечном итоге мы взяли игру под контроль.

«Леганес» превосходно закрывается и обороняется. Нам было трудно находить свободные зоны. У нас пока нет необходимой утончённости при работе с мячом», — приводит слова 61-летнего специалиста Marca.