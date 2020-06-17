Умер чемпион СССР Георгий Рябов

Вчера, 16 июня, на 82-м году жизни скончался бывший центральный защитник московского «Динамо» Георгий Рябов, сообщает пресс-служба бело-голубых на официальном сайте клуба.

«Динамо» выражает самые искренние соболезнования семье Георгия Ильича», — говорится в сообщении московского клуба.

Рябов выступал за московское «Динамо» с 1960 по 1970 год. До этого он защищал цвета «Динамо» из Таллина (1954 — 1959). В составе команды из столицы России Георгий Ильич становился чемпионом СССР (1963), двукратным обладателем Кубка СССР (1967, 1970), дважды входил в список «33 лучших футболистов страны» (1960, 1963). В сборной СССР защитник играл с 1963 по 1965 год.

О дате и месте прощания с Рябовым будет сообщено дополнительно.