«Лет 20 назад за такие эксперименты я бы домой не попал». Артём Ребров сменил причёску

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров в своём «инстаграме» показал новый имидж.



«Лет 20 назад за такие эксперименты с волосами я бы домой точно не попал. Мой папа советских правил. С папой даже сейчас страшно встречаться в таком виде», — написал Артём.

«Спартак», в 22 матчах набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Кроме того, московский клуб вышел в полуфинал Кубка России, где ему предстоит сыграть с петербургским «Зенитом». Оба турнира были приостановлены из-за пандемии коронавируса.



Ребров защищает цвета «Спартака» с 2011 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в 1 матче российского национального чемпионата и пропустил 2 мяча.