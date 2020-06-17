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«Лет 20 назад за такие эксперименты я бы домой не попал». Артём Ребров сменил причёску

«Лет 20 назад за такие эксперименты я бы домой не
«Лет 20 назад за такие эксперименты я бы домой не попал». Артём Ребров сменил причёску
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров в своём «инстаграме» показал новый имидж.

«Лет 20 назад за такие эксперименты с волосами я бы домой точно не попал. Мой папа советских правил. С папой даже сейчас страшно встречаться в таком виде», — написал Артём.

«Спартак», в 22 матчах набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Кроме того, московский клуб вышел в полуфинал Кубка России, где ему предстоит сыграть с петербургским «Зенитом». Оба турнира были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Ребров защищает цвета «Спартака» с 2011 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в 1 матче российского национального чемпионата и пропустил 2 мяча.

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