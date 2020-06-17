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Ракитич: Фати выполняет впечатляющую работу, но ему нужно набраться терпения

Ракитич: Фати выполняет впечатляющую работу, но ему нужно набраться терпения
Футбол / Испания 0

Полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич дал комментарий после домашнего матча 29-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (2:0).

«Очень рад за Ансу Фати. Он выполняет впечатляющую работу, но ему нужно набраться терпения. Антуан Гризманн забил, но его гол не засчитали. Он очень важен для «Барселоны». Антуан становится только лучше.

До матча с «Севильей» осталось не так много времени. У нас мало дней на отдых, но мы должны использовать его как можно лучше. Наша команда будет готова и мотивирована», — приводит слова Ракитича Marca.

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Барселона» состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 19 июня, начало — в 23:00 мск.

«Барселона», набрав 64 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры.

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