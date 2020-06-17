«Седой ты уже дед». Оздоев пошутил над Дзюбой

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился предвкушением возобновления нынешнего сезона.



31-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с тренировки, сопроводив её следующей подписью: «Уже скоро».

В комментариях над Дзюбой пошутил его партнёр по «Зениту» Магомед Оздоев. Полузащитник написал: «Седой ты уже дед».

Ранее появилась информация, что лондонский «Тоттенхэм Хотспур» вновь рассмотрит возможность подписания Дзюбы. О несостоявшемся переходе форварда в английский клуб «Чемпионат» сообщал зимой.



«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 19 июня.