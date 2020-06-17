Кобелев: не буду опускаться до футболиста и человека Дьякова

Бывший главный тренер и спортивный директор московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал высказывание экс-защитника команды Виталия Дьякова.
Футболист ранее в интервью «Чемпионату» заявил следующее: «Сколько Кобелев был спортивным директором? 11 дней? Всем всё было понятно». Также Дьяков рассказал, что при специалисте у бело-голубых был слишком сильный упор на физическую подготовку.
«Я не буду опускаться до футболиста и человека Дьякова. Он видит всё со своей колокольни, на самом деле всё было по-другому. Жизнь-то расставляет по местам. Кобелев может быть плохим, а где тогда хорошие тренеры? Пусть он говорит, что угодно. Не хочется опускаться до претензий и разбирательств», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Полное интервью с Виталием Дьяковым читайте на «Чемпионате».
- 17 июня 2020
-
12:24
-
12:15
-
11:57
-
11:15
-
11:06
-
11:04
-
10:38
-
10:33
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
09:00
-
05:34
-
04:52
-
04:28
-
04:15
-
03:59
-
03:01
-
02:44
-
02:22
-
02:08
-
01:47
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:47
-
00:43
-
00:30
-
00:01
- 16 июня 2020
-
23:53
-
23:52