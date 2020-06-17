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Кобелев: не буду опускаться до футболиста и человека Дьякова

Кобелев: не буду опускаться до футболиста и челове
Кобелев: не буду опускаться до футболиста и человека Дьякова
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер и спортивный директор московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал высказывание экс-защитника команды Виталия Дьякова.

Футболист ранее в интервью «Чемпионату» заявил следующее: «Сколько Кобелев был спортивным директором? 11 дней? Всем всё было понятно». Также Дьяков рассказал, что при специалисте у бело-голубых был слишком сильный упор на физическую подготовку.

«Я не буду опускаться до футболиста и человека Дьякова. Он видит всё со своей колокольни, на самом деле всё было по-другому. Жизнь-то расставляет по местам. Кобелев может быть плохим, а где тогда хорошие тренеры? Пусть он говорит, что угодно. Не хочется опускаться до претензий и разбирательств», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Полное интервью с Виталием Дьяковым читайте на «Чемпионате».

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