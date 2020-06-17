Тьяго Силва разочарован решением «ПСЖ» не продлевать с ним контракт

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва тяжело пережил новость о предстоящем уходе из команды.
Как сообщает RMC Sport, решение клуба не продлевать контракт с 35-летним футболистом стало для него серьёзным ударом. Окружение Тьяго утверждает, что он «разочарован и расстроен развитием событий» и что игрок «любит «ПСЖ» и Париж и решение клуба стало для него и его семьи большим горем».
Отмечается, что Силва не станет продлевать соглашение до окончания нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и сфокусируется на поиске нового клуба.
Тьяго перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера футболиста составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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