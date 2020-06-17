Федун: «Спартак» не имеет никакого отношения к проблемам «Ромы» из-за трансфера Понсе

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможный запрет на участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы и понижение в классе из-за схемы перехода нападающего Эсекьеля Понсе.
«Мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у «Ромы» из-за этого трансфера», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» ранее обратился в ФИФА с просьбой расследовать переход Понсе в «Спартак» летом 2019 года.
«Олд Бойз» полагалось 40% от продажи Эсекьеля, но «Рома» значительно снизила сумму компенсации, включив в сделку голкипера Андреа Романьоли (сейчас выступает за «Спартак-2»). По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил за 21-летнего итальянца € 3 млн, при этом его стоимость на момент трансфера оценивалась в € 25 тыс.
В качестве компенсации красно-чёрные требуют взыскать с «Ромы» € 2 млн.
- 17 июня 2020
-
12:24
-
12:15
-
11:57
-
11:15
-
11:06
-
11:04
-
10:38
-
10:33
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
09:00
-
05:34
-
04:52
-
04:28
-
04:15
-
03:59
-
03:01
-
02:44
-
02:22
-
02:08
-
01:47
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:47
-
00:43
-
00:30
-
00:01
- 16 июня 2020
-
23:53
-
23:52