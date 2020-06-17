Федун: «Спартак» не имеет никакого отношения к проблемам «Ромы» из-за трансфера Понсе

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможный запрет на участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы и понижение в классе из-за схемы перехода нападающего Эсекьеля Понсе.

«Мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у «Ромы» из-за этого трансфера», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» ранее обратился в ФИФА с просьбой расследовать переход Понсе в «Спартак» летом 2019 года.

«Олд Бойз» полагалось 40% от продажи Эсекьеля, но «Рома» значительно снизила сумму компенсации, включив в сделку голкипера Андреа Романьоли (сейчас выступает за «Спартак-2»). По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил за 21-летнего итальянца € 3 млн, при этом его стоимость на момент трансфера оценивалась в € 25 тыс.

В качестве компенсации красно-чёрные требуют взыскать с «Ромы» € 2 млн.