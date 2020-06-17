Слуцкий оплатил дорогостоящую операцию на сердце известному тренеру Загорулько

Наставник футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий помог оплатить операцию на сердце известному тренеру по лёгкой атлетике Евгению Загорулько. В недавнем интервью 77-летний специалист признался, что не может позволить себе дорогостоящее лечение.
«После интервью получил очень много звонков. Потом приходит сообщение: «Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно». Меня это застало врасплох.
Не могу сказать, что я бедный человек. Но сейчас живу на одну пенсию. А у меня семья, маленькая дочь. Обследование за апрель-май обошлось примерно в 400 тысяч рублей. Лекарства стоят по 10-15 тысяч. Необходима операция на сердце. Это ещё миллиона полтора.
Я собрал все документы — и отправил Слуцкому. Сказал: «Хочешь чем-то помочь — помоги. Нет — никаких проблем». С протянутой рукой не стоял. Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит всё лечение», — приводит слова Загорулько «Спорт-экспресс».
- 17 июня 2020
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