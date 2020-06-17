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«Динамо» получило лицензии на участие в еврокубках и РПЛ

«Динамо» получило лицензии на участие в еврокубках и РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Вчера, 16 июня, решением комиссии по лицензированию московское «Динамо» получило на сезон-2020/2021 лицензию УЕФА (для возможного участия в еврокубковых турнирах), лицензию РФС для участия в первенстве РПЛ и лицензию РФС для участия «Динамо-2» в первенстве ПФЛ, сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Руководством клуба было принято решение возродить вторую команду для получения молодыми перспективными выпускниками академии практики на профессиональном уровне. При этом молодёжная команда будет сохранена и продолжит выступление в молодёжном первенстве, которое с нового сезона будет ограничено возрастным потолком в 19 лет.

Весь тренерский штаб чемпионской молодёжной команды и её персонал переходят в «Динамо-2». В ближайшее время состоится совет ассоциации ПФЛ, на котором среди прочего будет определена зона («Центр» или «Запад»), где будет выступать вторая команда», — говорится в сообщении московского клуба.

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