Родри: «Манчестер Сити» лучше «Реала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес, более известный как Родри, поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Я не доверяю никакому счёту в противостоянии с «Реалом», хоть мы и выиграли 2:1. Это «Реал», для них ещё ничего не закончено. Наша команда лучше, мы доказали это в первой встрече, но нам нужно сделать ещё один шаг. Надо уважать соперника. Если не будем стараться одержать победу, у нас возникнут проблемы.
Выбив из Лиги чемпионов «Реал», который взял три титула подряд и был настолько сильным в последние годы в Европе, «Манчестер Сити» улучшит свой моральных дух и получит много уверенности. Но в Европе много отличных команд, не только «Реал», — приводит слова Родри Goal.com со ссылкой на AS.
- 17 июня 2020
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