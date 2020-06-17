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Вратарь «Краснодара» Крицюк ведёт переговоры с «Бешикташем». В нём видят замену Кариусу

Вратарь «Краснодара» Крицюк ведёт переговоры с «Бешикташем». В нём видят замену Кариусу
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк может покинуть команду по окончании сезона и продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Fotomac, усилиться 29-летним российским футболистом хочет «Бешикташ». Клуб из Стамбула начал переговоры со Станиславом и уже продвинулся в них. Отмечается, что в лице игрока «Бешикташ» видит замену Лорису Кариусу, разорвавшему арендный договор и досрочно вернувшемуся в «Ливерпуль».

Ранее «Краснодар» объявил о продлении контракта с Крицюком до 31 июля. Таким образом, он может достаться «Бешикташу» бесплатно.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги, не пропустив ни одного мяча. «Краснодар», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице первенства.

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