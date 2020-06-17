Вратарь «Краснодара» Крицюк ведёт переговоры с «Бешикташем». В нём видят замену Кариусу
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк может покинуть команду по окончании сезона и продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает Fotomac, усилиться 29-летним российским футболистом хочет «Бешикташ». Клуб из Стамбула начал переговоры со Станиславом и уже продвинулся в них. Отмечается, что в лице игрока «Бешикташ» видит замену Лорису Кариусу, разорвавшему арендный договор и досрочно вернувшемуся в «Ливерпуль».
Ранее «Краснодар» объявил о продлении контракта с Крицюком до 31 июля. Таким образом, он может достаться «Бешикташу» бесплатно.
В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги, не пропустив ни одного мяча. «Краснодар», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице первенства.
«Краснодар» продлил контракты с Бергом и Крицюком
- 17 июня 2020
-
15:39
-
15:37
-
15:02
-
14:58
-
14:46
-
14:30
-
14:20
-
14:11
-
13:49
-
13:41
-
13:08
-
13:07
-
12:46
-
12:41
-
12:24
-
12:15
-
11:57
-
11:15
-
11:06
-
11:04
-
10:38
-
10:33
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
09:00
-
05:34
-
04:52
-
04:28
-
04:15
-
03:59
Партнерский контент