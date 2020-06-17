«Крылья Советов» проведут матч РПЛ с надписью «Спасибо врачам» на футболках

Игроки самарских «Крыльев Советов» проведут матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» в тематических футболках с надписью «Спасибо врачам», сообщает пресс-служба клуба.

«Так клуб хочет обратиться ко всем медицинским работникам, которые на протяжении нескольких месяцев стоят на передовой по распространению коронавирусной инфекции, постоянно работая в режиме повышенной опасности. Клуб пригласит врачей на этот матч и проведёт ряд активаций для героев», — говорится в сообщении «Крыльев Советов».

Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена» 19 июня, начало — в 18:00 мск.

«Крылья Советов», набрав 22 очка, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Ахмат» (20) — 16-е.