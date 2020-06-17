Объявлены судьи матча ЦСКА — «Зенит» и других встреч 23-го тура РПЛ

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале объявил о назначении судей на матчи 23-го тура Премьер-Лиги.
Центральную встречу тура ЦСКА — «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. За VAR будет отвечать Николай Волошин, в роли его ассистента выступит Валентин Мурашов. Резервный рефери — Роман Галимов.
«Крылья Советов» — «Ахмат»: главный судья — Еськов. Ассистенты — Аверьянов и Калугин. VAR — Безбородов, AVAR — Сафьян. Резервный — Любимов.
«Сочи» — «Ростов»: главный судья — Сухой. Ассистенты — Богач и Петросян. VAR — Лапочкин, AVAR — Болотенков. Резервный — Сиденков.
«Урал» — «Рубин»: главный судья — Казарцев. Ассистенты — Кудрявцев и Абусуев. VAR — Левников, AVAR — Мосякин. Резервный — Москалёв.
«Арсенал» — «Спартак»: главный судья — Турбин. Ассистенты — Демешко и Гаврилин. VAR — Кукуян, AVAR — Ерёмин. Резервный — Амелин.
«Уфа» — «Тамбов»: главный судья — Мешков. Ассистенты — Лунёв и Сейфетдинов. VAR — Карасёв, AVAR — Шаламберидзе. Резервный — Шадыханов.
«Локомотив» — «Оренбург»: главный судья — Васильев. Ассистенты — Назаров и Гурбанов. VAR — Матюнин, AVAR — Чельцов. Резервный — Кукуляк.
«Краснодар» — «Динамо»: главный судья — Вилков. Ассистенты — Веретёшкин и Жвакин. VAR — Сухой, AVAR — Елеференко. Резервный — Жабченко.
- 17 июня 2020
-
15:39
-
15:37
-
15:02
-
14:58
-
14:46
-
14:30
-
14:20
-
14:11
-
13:49
-
13:41
-
13:08
-
13:07
-
12:46
-
12:41
-
12:24
-
12:15
-
11:57
-
11:15
-
11:06
-
11:04
-
10:38
-
10:33
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
09:00
-
05:34
-
04:52
-
04:28
-
04:15
-
03:59