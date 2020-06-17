Объявлены судьи матча ЦСКА — «Зенит» и других встреч 23-го тура РПЛ

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале объявил о назначении судей на матчи 23-го тура Премьер-Лиги.



Центральную встречу тура ЦСКА — «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. За VAR будет отвечать Николай Волошин, в роли его ассистента выступит Валентин Мурашов. Резервный рефери — Роман Галимов.



«Крылья Советов» — «Ахмат»: главный судья — Еськов. Ассистенты — Аверьянов и Калугин. VAR — Безбородов, AVAR — Сафьян. Резервный — Любимов.



«Сочи» — «Ростов»: главный судья — Сухой. Ассистенты — Богач и Петросян. VAR — Лапочкин, AVAR — Болотенков. Резервный — Сиденков.



«Урал» — «Рубин»: главный судья — Казарцев. Ассистенты — Кудрявцев и Абусуев. VAR — Левников, AVAR — Мосякин. Резервный — Москалёв.



«Арсенал» — «Спартак»: главный судья — Турбин. Ассистенты — Демешко и Гаврилин. VAR — Кукуян, AVAR — Ерёмин. Резервный — Амелин.



«Уфа» — «Тамбов»: главный судья — Мешков. Ассистенты — Лунёв и Сейфетдинов. VAR — Карасёв, AVAR — Шаламберидзе. Резервный — Шадыханов.



«Локомотив» — «Оренбург»: главный судья — Васильев. Ассистенты — Назаров и Гурбанов. VAR — Матюнин, AVAR — Чельцов. Резервный — Кукуляк.



«Краснодар» — «Динамо»: главный судья — Вилков. Ассистенты — Веретёшкин и Жвакин. VAR — Сухой, AVAR — Елеференко. Резервный — Жабченко.

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