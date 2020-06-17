«Финал восьми» Лиги чемпионов пройдёт с 12 по 23 августа

Сезон-2019/2020 Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Жеребьёвка состоится 10 июля, сообщает L’Équipe.

«Финал восьми» предполагает проведение одного матча между двумя командами на каждой стадии плей-офф. Ранее клубы встречались дважды в четвертьфинале и полуфинале.

На этот момент в «Финал восьми» вышли «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта». Другими четырьмя участниками станут победители пар «Наполи» — «Барселона» (первый матч — 1:1), «Челси» — «Бавария» (первый матч — 0:3), «Лион» — «Ювентус» (первый матч — 1:0) и «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2).

Оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 7 и 8 августа.

Напомним, нынешний розыгрыш Лиги чемпионов из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта.