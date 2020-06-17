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Гаттузо выгнал Лосано с тренировки «Наполи»

Гаттузо выгнал Лосано с тренировки «Наполи»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо провёл воспитательную работу с одним из своих подопечных во время тренировки, которая состоялась 15 июня.

Как сообщает ESPN, специалист выгнал с занятий нападающего Ирвина Лосано. Причиной такого радикального решения стала недостаточная самоотдача мексиканца. По мнению Гаттузо, форвард не старался.

Лосано занимает второе место в списке самых дорогих игроков в истории «Наполи», уступая лишь Гонсало Игуаину. Он перешёл в клуб прошлым летом из ПСВ за € 38 млн. В последних матчах неаполитанцев Ирвин либо выходил на замену во втором тайме, либо вовсе не появлялся на поле.

Сегодня, 17 июня, «Наполи» предстоит сыграть с «Ювентусом» в финале Кубка Италии. Матч пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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