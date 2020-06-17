Иван Перишич хочет остаться в «Баварии». Клуб ведёт переговоры с «Интером»

Вингер Иван Перишич предпочитает продолжить выступать за мюнхенскую «Баварию», которая арендовала его у миланского «Интера» летом 2019 года, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Руководство «Баварии» уже начало переговоры с представителями «Интера». Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги хотят продлить аренду хорвата ещё на один год. Чёрно-синие предлагают полноценный трансфер.

Итальянский клуб намерен выручить с продажи 31-летнего футболиста € 15 млн. Мюнхенцы на этот момент согласны заплатить € 10 млн.

В нынешней кампании Ракитич записал в свой актив 4 гола и 5 результативных передач в 21 матче чемпионата Германии. В других турнирах (Лига чемпионов, Кубок Германии) игрок забил 2 мяча и отдал 3 голевых паса в 8 встречах.