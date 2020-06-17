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Источник: Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной» по схеме «1+1»

Источник: Лионель Месси продлит контракт с «Барсел
Источник: Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной» по схеме «1+1»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с клубом, утверждает Mundo Deportivo.

По информации издания, новое соглашение будет составлено аналогично нынешнему. Капитан сине-гранатовых подпишет контракт до 2023 года по схеме «1+1». В договор будет включена опция ухода из команды, которая также присутствовала в действующем соглашении, рассчитанном до 2021 года, и истекла в июне. При этом оклад Лео увеличится.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры начиная с 2003 года. С каталонским клубом он 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь – Суперкубок страны. Также с сине-гранатовыми Лео четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Месси провёл 24 матча в Примере, забил 21 гол и отдал 14 результативных передач.

Месси вышел на 2-е место по количеству реализованных пенальти в Ла Лиге. Лидер – Роналду
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