Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесён с 2021 на 2022 год

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил, что финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов был перенесён из Стамбула в Лиссабон.



Главный еврокубок будет доигран в столице Португалии в формате «Финала восьми». В связи с этим на год вперёд были перенесены финалы в других объявленных ранее городах.



Таким образом, Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2021 году, Санкт-Петербург – в 2022-м, Мюнхен – в 2023-м, а Лондон – в 2024-м.



В настоящее время в «Финал восьми» вышли «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта». Другими четырьмя участниками станут победители пар «Наполи» — «Барселона» (первый матч — 1:1), «Челси» — «Бавария» (первый матч — 0:3), «Лион» — «Ювентус» (первый матч — 1:0) и «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2).

УЕФА объявил формат доигровки Лиги чемпионов