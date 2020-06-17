Казань сохранила за собой право на проведение Суперкубка УЕФА — 2023

Казань сохранила за собой право на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. Такое решение принял исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча состоится на стадионе «Казань-Арена», где своих соперников принимает «Рубин». Участие в матче традиционно примут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.
Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Ливерпуль». Летом прошлого года красные в серии пенальти одолели «Челси». В сезоне-2018/2019 мерсисайдцы стали победителями Лиги чемпионов. Синие в свою очередь завоевали трофей Лиги Европы.
Среди российских клубов обладателем Суперкубка УЕФА является лишь один клуб — «Зенит». В 2008 году сине-бело-голубые выиграли Кубок УЕФА, после чего сошлись в борьбе за новый трофей с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды.
- 17 июня 2020
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