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Казань сохранила за собой право на проведение Суперкубка УЕФА — 2023

Казань сохранила за собой право на проведение Суперкубка УЕФА — 2023
Футбол / Лига чемпионов 0

Казань сохранила за собой право на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. Такое решение принял исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча состоится на стадионе «Казань-Арена», где своих соперников принимает «Рубин». Участие в матче традиционно примут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является «Ливерпуль». Летом прошлого года красные в серии пенальти одолели «Челси». В сезоне-2018/2019 мерсисайдцы стали победителями Лиги чемпионов. Синие в свою очередь завоевали трофей Лиги Европы.

Среди российских клубов обладателем Суперкубка УЕФА является лишь один клуб — «Зенит». В 2008 году сине-бело-голубые выиграли Кубок УЕФА, после чего сошлись в борьбе за новый трофей с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесён с 2021 на 2022 год
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