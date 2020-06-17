Перенесённый Евро-2020 пройдёт в 12 городах
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил даты проведения чемпионата Европы—2020 и список городов, которые примут матчи турнира.
Ранее Евро-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название соревнования.
Как и планировалась изначально, чемпионат Европы пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
Национальные сборные европейских стран будут сражаться за трофей с 11 июня по 11 июля. Финал пройдёт в столице Великобритании.
Напомним, в мае сообщалось, что Лондон и Амстердам могут отказаться принимать матчи Евро-2020.
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- 17 июня 2020
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