Перенесённый Евро-2020 пройдёт в 12 городах

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил даты проведения чемпионата Европы—2020 и список городов, которые примут матчи турнира.

Ранее Евро-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название соревнования.

Как и планировалась изначально, чемпионат Европы пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Национальные сборные европейских стран будут сражаться за трофей с 11 июня по 11 июля. Финал пройдёт в столице Великобритании.

Напомним, в мае сообщалось, что Лондон и Амстердам могут отказаться принимать матчи Евро-2020.