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В «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом

В «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

В «Ростове» обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» сегодня сели на карантин. Последние тесты, проведённые в команде, обнаружили 6 случаев заражения коронавирусом.

В связи с этим под угрозой проведение матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча запланирована на 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт». Главным арбитром назначен Алексей Сухой (Люберцы). Его ассистентами назначены Николай Богач (Люберцы) и Арам Петросян Бронницы). Резервный арбитр — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

«Ростов», набрав в 22 турах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте.

Фанаты «Ростова» смогут посетить матч с «Сочи», если докажут, что не заражены COVID-19
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