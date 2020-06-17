Квалификация Лиги чемпионов в следующем сезоне будет проходить в одноматчевом формате

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил об изменении формата квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне.

Победители пар будут определяться по итогам одного матча, а не двух. Хозяева полей будут определены с помощью жеребьёвки. Лишь в четвёртых раундах еврокубков состоятся по два матча.

Встречи квалификации Лиги чемпионов начнутся 8 и 11 августа, квалификации Лиги Европы — 20 августа. Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов будут проведены 20-21 и 27-28 октября.

Чеферин также объявил формат, в котором будет доигран нынешний сезон Лиги чемпионов. Главный еврокубок будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.



В настоящее время в «Финал восьми» вышли «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта». Другими четырьмя участниками станут победители пар «Наполи» — «Барселона» (первый матч — 1:1), «Челси» — «Бавария» (первый матч — 0:3), «Лион» — «Ювентус» (первый матч — 1:0) и «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2).



Напомним, нынешний розыгрыш Лиги чемпионов из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта.