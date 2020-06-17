Квалификация Лиги чемпионов в следующем сезоне будет проходить в одноматчевом формате

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил об изменении формата квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне.
Победители пар будут определяться по итогам одного матча, а не двух. Хозяева полей будут определены с помощью жеребьёвки. Лишь в четвёртых раундах еврокубков состоятся по два матча.
Встречи квалификации Лиги чемпионов начнутся 8 и 11 августа, квалификации Лиги Европы — 20 августа. Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов будут проведены 20-21 и 27-28 октября.
Чеферин также объявил формат, в котором будет доигран нынешний сезон Лиги чемпионов. Главный еврокубок будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.
В настоящее время в «Финал восьми» вышли «Пари Сен-Жермен», мадридский «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта». Другими четырьмя участниками станут победители пар «Наполи» — «Барселона» (первый матч — 1:1), «Челси» — «Бавария» (первый матч — 0:3), «Лион» — «Ювентус» (первый матч — 1:0) и «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2).
Напомним, нынешний розыгрыш Лиги чемпионов из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта.
- 17 июня 2020
-
18:53
-
18:48
-
18:38
-
18:21
-
18:13
-
18:12
-
18:03
-
17:54
-
17:54
-
17:41
-
17:35
-
17:22
-
17:19
-
17:14
-
17:12
-
16:58
-
16:56
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:34
-
16:28
-
16:20
-
16:03
-
15:39
-
15:37
-
15:02
-
14:58
-
14:46
-
14:30
-
14:20
-
14:11
-
13:49
-
13:41
-
13:08