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Тренер «Сочи» прокомментировал возможную отмену матча с «Ростовом» из-за коронавируса

Тренер «Сочи» прокомментировал возможную отмену матча с «Ростовом» из-за коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию о возможной отмене матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Ранее стало известно, что в ростовском клубе обнаружили шесть случаев заражения коронавирусом.

«К, сожалению, не владею информацией, об этом ничего не знаю», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт». Главным арбитром назначен Алексей Сухой (Люберцы). Его ассистентами назначены Николай Богач (Люберцы) и Арам Петросян Бронницы). Резервный арбитр — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

«Ростов», набрав в 22 турах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте.

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