Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Павел Погребняк поблагодарил врачей, вылечивших его от коронавируса

Павел Погребняк поблагодарил врачей, вылечивших его от коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк поблагодарил врачей, которые вылечили его от коронавируса.

«Павел Погребняк вернулся в 14-ю больницу Екатеринбурга, в которой проходил лечение от коронавируса. Нападающий „Урала“ привёз врачам подарки от клуба: новенький холодильник, футболку с автографами игроков и билеты на ближайший домашний матч команды», — говорится в официальном «твиттере» клуба из Екатеринбурга.

Погребняк находился в больнице около двух недель. Футболист был госпитализирован из-за пневмонии, развившейся после заражения коронавирусом.

В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе) и стал автором двух забитых мячей.

Павел Погребняк рассказал о коварстве коронавируса
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020