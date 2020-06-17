Павел Погребняк поблагодарил врачей, вылечивших его от коронавируса
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк поблагодарил врачей, которые вылечили его от коронавируса.
«Павел Погребняк вернулся в 14-ю больницу Екатеринбурга, в которой проходил лечение от коронавируса. Нападающий „Урала“ привёз врачам подарки от клуба: новенький холодильник, футболку с автографами игроков и билеты на ближайший домашний матч команды», — говорится в официальном «твиттере» клуба из Екатеринбурга.
Погребняк находился в больнице около двух недель. Футболист был госпитализирован из-за пневмонии, развившейся после заражения коронавирусом.
В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе) и стал автором двух забитых мячей.
Павел Погребняк рассказал о коварстве коронавируса
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