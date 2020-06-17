Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус

Подозрение на заражение коронавирусом есть у шести футболистов основного состава «Ростова», сообщает комментатор Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
Инфекцию подозревают у Романа Ерёменко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова.
Ранее сообщалось, что футболисты и тренерский штаб «Ростова» сегодня сели на карантин. Последние тесты, проведённые в команде, обнаружили шесть случаев заражения коронавирусом.
В связи с этим под угрозой проведение матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча запланирована на 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».
«Ростов», набрав в 22 турах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте.
- 17 июня 2020
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