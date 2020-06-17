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Александр Кокорин: пока ничего не знаю о ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Александр Кокорин: пока ничего не знаю о ситуации с коронавирусом в «Ростове»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин ответил на вопрос, известно ли ему о ситуации с коронавирусом в «Ростове» и угрозе проведению матча команд в 23-м туре РПЛ.

«Я об этом пока ничего не знаю», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» сели на двухнедельный карантин. Последние тесты, проведённые в команде, обнаружили шесть случаев заражения коронавирусом.

В связи с этим под угрозой проведение матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча запланирована на 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

«Ростов», набрав в 22 турах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте.

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