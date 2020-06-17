Экс-форвард ЦСКА Жо перешёл в «Коринтианс»

Пресс-служба «Коринтианса» объявила о переходе в клуб нападающего Жо.

«Хороший сын возвращается домой. Жо вернулся в „Коринтианс“, чтобы начать своё третье путешествие в клубе. Он подписал контракт до 2023 года! Добро пожаловать», — говорится в официальном «твиттере» бразильского клуба.

Последним клубом Жо был японский «Нагоя Грампус». Условия трансфера не разглашаются.

33-летний Жо является воспитанником «Коринтианса». За клуб он выступал с 2003 по 2005 год и в 2017 году. В составе «Коринтианса» форвард принял участие в 39 матчах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

Российским болельщикам футбола Жо известен выступлениями за ЦСКА с 2006 по 2008 год. С «армейцами» он становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.