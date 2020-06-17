Президент «Ростова» Арутюнянц прокомментировал заражение игроков коронавирусом

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о заражении шести футболистов основного состава команды коронавирусом.
«Ростов был и остаётся приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор.
Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждём, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле. Мы желаем здоровья заболевшим футболистам, верим в их скорейшее выздоровление, надеемся на поддержку и понимание наших болельщиков. До встречи на стадионе. Берегите себя!» — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.
- 17 июня 2020
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