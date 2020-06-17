Спортивный юрист рассказал о возможных последствиях слов Дьякова про мешки с деньгами

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о том, что РФС собирается изучить интервью бывшего защитника «Ростова» Виталия Дьякова. Ранее футболист рассказал, что ростовчане часто получали вознаграждения за успешные результаты с конкурентами клубов, которые боролись за чемпионский титул.

«По моему мнению, в документах РФС не хватает определённости по этому вопросу: можно ли командам стимулировать другие команды на победу, нужно ответить чётко. Сейчас статья Дисциплинарного регламента запрещает «прямое или косвенное воздействие на результат матча», что сами понимаете, не совсем чётко.

Единственное дело, которое состоялось по этому вопросу,— «Чайка» — «Черноморец», когда стимулирование «Черноморца» «Урожаем» было признано незаконным. РФС посчитал, что было влияние на результат матча со стороны «Урожая» именно путём стимулирования. Дьяков играл в «Ростове» около 10 лет назад, и, насколько я понимаю, тогда вопрос о законности таких действий вообще не вставал, по слухам, это было достаточно частой практикой. Можно вспомнить и Федуна, который обещал подарить машины хорватам за победу над Англией в отборочном турнире чемпионата Европы—2008. Нет никакой сенсации в том, что раньше кому-то за победу что-то дарили. На месте РФС я бы ограничился напоминанием о том, что раньше так делали, а сейчас уже запрещено», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.