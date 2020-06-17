Уткин — о коронавирусе в «Ростове»: нужно отказаться от идеи пускать на стадионы зрителей

Блогер Василий Уткин прокомментировал вспышку заражения коронавирусом в «Ростове», призвав отказаться от идеи проводить матчи чемпионата России со зрителями.
«Ростов» уходит на карантин, ковид подозревают у шестерых — вы уже знаете. За этим не может не стоять раздолбайство. У вспышки обязательно есть конкретные причины: или нарушали каким-то способом вместе, или на уровне клубных мероприятий грубые санитарные ошибки, если кто-то один принёс — остальные подхватили. Я не призываю к наказанию. Заболеть — это беда. Но установить и назвать путь, которым вирус попал в команду, совершенно необходимо.
Глобально — мы в России можем поставить задачу любой сложности. Поставить, продумать, расписать. А исполнить — нет. Давайте это признаем. И немедленно откажемся от идеи прямо сейчас пускать на стадионы зрителей. Это регламент стократно более сложный. Это и было преждевременно и опасно, а теперь все опасности материализуются.
Tолько что глава УЕФА сказал вслух: по ситуации на данный момент мы не можем принять решение о допуске зрителей на матчи ЛЧ в августе. В августе! Пустить зрителей очень хочется. Всем. Испанцам, немцам… Нам. Кто самый организованный? Мы? Нет. Есть пара дней услышать голос разума. Необходимо отложить футбол со зрителями на трибунах», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 17 июня 2020
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