УЕФА разрешил проводить по пять замен в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Исполнительный комитет УЕФА объявил о временном разрешении проведения пяти замен в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
«Во всех оставшихся матчах сезона-2019/2020 команды смогут делать по пять замен согласно временным изменениям в правилах игры. В сезоне 2020/2021 максимальное число замен вновь будет равно трём», — сообщает пресс-служба УЕФА.
Клубам также будет позволено дозаявить трех игроков в список А до конца сезона-2019/2020, при условии что эти футболисты уже были заявлены за клуб и могли играть за него на момент окончания последнего периода дозаявок. В списке А не может быть больше 25 игроков.
Президент УЕФА Александер Чеферин также объявил формат, в котором будет доигран нынешний сезон Лиги чемпионов. Главный еврокубок будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.
- 17 июня 2020
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