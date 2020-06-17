ЦСКА опубликовал информацию о порядке допуска зрителей на матч с «Зенитом»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала информацию о порядке допуска зрителей на матч 23-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Матч пройдёт 20 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В силу требований Роспотребнадзора трибуны будут заполнены не более чем на 10%.



«В соответствии с жеребьёвкой на игру с «Зенитом» смогут попасть владельцы абонементов «Верю в команду» и абонементов в чётные сектора, которым были разосланы электронные письма на адрес, указанный при покупке.



Не все владельцы абонементов смогут сесть на своё место. Для соблюдения социальной дистанции между зрителями все места будут размечены, и сесть можно будет только на кресло с соответствующей маркировкой. Кроме того из-за большой загруженности ряда секторов часть из них будет рассажена в другие. Схема размещения зрителей на матче с «Зенитом» представлена в таблице на сайте ЦСКА», — говорится в сообщении.