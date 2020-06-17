Гендиректор «Химок»: решение о нашем выступлении в РПЛ примут вышестоящие инстанции

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал получение клубом лицензии РФС-1, которая даёт право на выступление в Российской Премьер-Лиге.
«Мы официально получили лицензию РФС-1. Это даёт нам право играть в РПЛ. Решение о выступлении в Высшей лиге будет приниматься вышестоящими инстанциями. Потенциальные новые владельцы хотят поменять менеджмент? Хочу напомнить, что за два года работы в клубе этот менеджмент вывел клуб на новый уровень, мы вышли в РПЛ. Также «Химки» вышли в полуфинал Кубка России. Все поставленные задачи достигнуты.
Что касается Юрана, то с ним команда стала играть намного лучше, поменяла схему игры, стала играть в более комбинационный футбол. Стало появляться очень много голевых моментов. Об этом говорят проведённые матчи в финале Кубка ФНЛ С «Тамбовом» — победа 7-0 — и 1/4 Кубка России с «Торпедо», где мы выиграли 5:1. Поэтому руководство клуба очень довольно результатом работы тренерского штаба», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 17 июня 2020
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