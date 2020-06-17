«Вальядолид» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 17 июня, состоится матч «Вальядолид» — «Сельта». Встреча 29-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ему будут помогать Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Даниэль Паленсия Кабальеро.
«Вальядолид», набрав 32 очков в 28 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (26) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 29 матчах набрав 64 очков. В тройку лидеров входит «Реал» (59) и «Севилья» (51).
- 17 июня 2020
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