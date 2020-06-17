Прокопец: технические поражения «Ростову» в трёх матчах будут незаконными и аморальными

Спортивный юрист Михаил Прокопец поделился мнением о возможных технических поражениях «Ростову», который не сможет принять участие в ближайших матчах из-за вспышки коронавируса в клубе.
«Регламент доигровки РПЛ и РФС приняли на прошлой неделе. Согласно нему, если игрок заболевает, то он удаляется на 14-дневный карантин вместе с контактной группой. «Ростов», насколько я понимаю, поступил строго в соответствии с этим регламентом.
Что касается технического поражения, то, опять же, исходя из регламента РПЛ, поражение засчитывается команде за неявку на матч, но в случае отсутствия форс-мажора. ФИФА признаёт коронавирус форс-мажором. Техническое поражение «Ростову» в трёх матчах будет незаконным и аморальным. Игроки же не сами в метро спустились в час пик. Заболеть во время пандемии абсолютно нормально. Может, все восемь миллионов людей на планете обвиним в том, что они не смогли защититься от вируса? И всех теперь уволить? Если я заболею, меня уволить сразу должны? Так почему «Ростову» нужно техническое засчитать?
Думаю, у РФС и РПЛ есть план на такой случай. Они не могли не предусмотреть. Техническое поражение не вариант – «Ростов» регламент полностью соблюдал. Нужно найти время для переноса этих матчей – можно передвинуть старт следующего сезона, договорившись с УЕФА и ФИФА. Тем более есть кубковые даты, другие резервные дни, да и УЕФА войдёт в положение. Нужно сделать всё, чтобы доиграть матчи. Мой прогноз – технических поражений «Ростов» избежит, это крайняя мера. Люди же не специально не приедут на игру, так что ситуация требует гибкости», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 17 июня 2020
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