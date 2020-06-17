Смолов — в стартовом составе «Сельты» на матч с «Вальядолидом»

Российский форвард Фёдор Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на гостевой матч 29-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом».
Состав «Сельты»: Рубен, Араухо, Мурильо, Айду, Оласа, Окай, Бельтран, Рафинья, Васкес, Аспас, Смолов.
Запасные: Иван Вильяр, Д. Суарес, Систо, Брадарич, Диоп, Эрнандес, Мина, Мендес, Фонтан, Г. Фернандес, Саэнс, Джакобо.
Состав «Вальядолида»: Масип, Начо, Салису, Мойано, Хоакин, Тони Вилья, Мичел, Плано, Алькарас, Гвардиола, Унал.
Запасные: Перес, Бен Арфа, Карнеро, Порро, Антонито, Мигель, Матеус Фернандес, Уолдо, Феде, Санчес, Эрвиас, Оливас.
Сегодня, 17 июня, состоится матч «Вальядолид» — «Сельта». Встреча 29-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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